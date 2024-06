Grazzi Brasil lança clipe da música “Macumbeira”

A intérprete Grazzi Brasil lançou nesta sexta-feira, dia 21, o clipe da música “Macumbeira”. A faixa está no novo disco da cantora, “A arte preta de Robson Batuta e Leàndro Máttos”, e é uma reverência às religiões afro. A música destaca o talento da intérprete em um samba envolvente.

A música “Macumbeira” defende o fim do preconceito entre as religiões. “Respeito as crenças, os credos, as religiões. Todos os brasões que levam a Deus” fala um dos trechos da canção.

O clipe foi gravado na casa de Grazzi Brasil, em um cenário que remete à energia e espiritualidade das religiões de raiz africana. Ele pode ser visto nas redes sociais da cantora e no seu canal do YouTube. Clique aqui para assistir.

O novo disco da artista, que é apoiado pelo ProAC, foi lançado em 17 de maio sob o selo da Londu Music e está disponível em todas as plataformas digitais. São seis canções compostas por Robson Batuta e Leàndro Máttos, parceiros de trabalho de Grazzi Brasil. Este já é o segundo clipe do disco. O primeiro foi “Reis e Rainhas” e também foi lançado no dia 17 de maio.

Enquanto lança o videoclipe, a cantora se prepara para os shows de divulgação do novo disco. O primeiro espetáculo será dia 6 de julho na Vila Itororó, e o segundo show está marcado para 21 de julho na programação do 23º Festival de Inverno de Paranapiacaba, em Santo André.

Além disso, todas as faixas do novo EP podem ser acessadas nas plataformas digitais e no YouTube da cantora. O público pode conferir a potência da sua voz em letras que empoderam a pessoa preta e falam de amor, samba e muito mais.

Grazzi Brasil – Macumbeira – YouTube