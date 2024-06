Grazzi Brasil faz show de lançamento do disco “A arte preta de Robson Batuta e Leàndro Máttos” 

A intérprete Grazzi Brasil vai levar ao palco as músicas do seu mais novo trabalho, “A arte preta de Robson Batuta e Leàndro Máttos”. O disco foi lançado em maio em todas as plataformas digitais. O aguardado show já está agendado para o dia 6 de julho, sábado, às 19 horas, na Vila Itororó, em São Paulo. A entrada é franca.

O EP tem seis faixas inéditas, sendo a maioria composta por Robson Batuta e Leàndro Máttos, dois compositores de Santo André que são parceiros de Grazzi Brasil desde os primeiros discos da cantora. As músicas elevam o samba e trazem elementos da cultura afro. A música de trabalho é “Reis e Rainhas”, que apresenta mensagens de empoderamento preto.

“É uma honra poder cantar a música deles”, resume Grazzi Brasil. O EP é inspirado no álbum “A arte negra de Wilson Moreira e Nei Lopes”, lançado em 1980, e no disco “Djavan”, de 1978.

O novo trabalho não poderia surgir em melhor fase. A intérprete, que escreveu sua história nos palcos e nas escolas de samba do eixo Rio-São Paulo, chega ao seu terceiro disco.

Confira o repertório:

Reis e rainhas; Dos anjos; Diz adeus coração; Meu canto mata um; Amarguras / A porta-bandeira / Eu amo esse lugar; Macumbeira.

O EP tem um apelo emocional e pessoal, pois Grazzi Brasil já trabalha com os compositores desde 2012, quando lançou o primeiro disco: “Nas cordas de um cavaquinho”, e o segundo trabalho “Pimenta e tempero”, em 2013.

Para Robson Batuta, trabalhar com a Grazzi Brasil é algo muito especial. “Temos uma ligação ‘espírito-umbilical’. Coisas de outras vidas. Existe muito respeito, opiniões em desacordo e acordadas, risadas e um momento família com a música sempre nos circundando”, comenta.

Já para Leàndro Máttos, a homenagem é um grande privilégio. “Trabalhar com a Grazzi Brasil é um privilégio, um grande prazer e uma felicidade imensa, me sinto honrado de poder contribuir na obra de uma cantora tão ilustre, com tamanha luz e talento que nitidamente nasceu pra cantar, nasceu pro que é, uma estrela em ascensão da nossa música brasileira, uma força da natureza que tem uma linda história sendo escrita e que indubitavelmente se tornará uma das grandes estrelas da nossa música”, relata.

O disco foi aprovado em edital do ProAC de São Paulo e leva o selo da Londu Music. Além do show de lançamento, no próximo dia 6, haverá um segundo show. Ele será no dia 21 de julho dentro da programação do 23º Festival de Inverno de Paranapiacaba, em Santo André.

SERVIÇO