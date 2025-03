Grazi Massafera brilha no Carnaval

A atriz Grazi Massafera está desfrutando intensamente do Carnaval carioca, marcando presença em um dos camarotes mais badalados da Sapucaí. Recentemente solteira, ela exibe uma animação contagiante e se mostra aberta a novas experiências amorosas durante a folia.

O último relacionamento de Massafera foi com o ator italiano Alvise Rigo, com quem foi vista em Fernando de Noronha no mês de janeiro. No entanto, em sua passagem pelo Rio, a artista deixou claro que não está em busca de um compromisso sério no momento. “Estou solteiríssima! Um amor de Carnaval pode rolar. Sou uma mulher livre e independente”, afirmou.

Além de aproveitar a festa, Grazi tem se dedicado à saúde e ao bem-estar. Em suas redes sociais, a atriz frequentemente compartilha imagens que evidenciam sua boa forma física, fruto de uma rotina de exercícios rigorosa. Ela revela que um dos segredos para manter seu corpo saudável é evitar bebidas alcoólicas: “Eu sou muito do dia; não tem muitos esforços porque sempre tive hábitos saudáveis. Isso me faz feliz. Fui atleta, jogava vôlei na escola e pratiquei ginástica olímpica. Atualmente, encontrei no yoga uma prática que considero quase espiritual; é mais do que um exercício para mim, sinto que me protege de várias coisas”.

Com uma trajetória marcada por hábitos saudáveis e dedicação ao bem-estar, Grazi Massafera continua a impressionar seus fãs com sua elasticidade e energia durante as aulas de yoga, consolidando-se como um ícone de saúde e estilo de vida equilibrado.