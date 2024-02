Gravida de seu primeiro filho, Carol Sampaio participa do show de Gloria Groove ao som de “Da Braba”, no RJ

Abram alas, que o Carnaval da Gloria Groove não para! Após se apresentar em São Paulo e desfilar pela Vai-Vai, no sábado (10), a multiartista segue sua agenda durante o Carnaval. Na madrugada desta segunda-feira, Gloria esteve presente no tradicional evento “Nosso Camarote”, no Rio de Janeiro.

Durante a apresentação, a multiartista surpreendeu o público ao chamar Carol Sampaio, fundadora do “Nosso Camarote”, para dançar junto no palco, ao som de “Da Braba”, faixa de Futuro Fluxo.

A multiartista segue agora para Salvador, onde se apresenta também nesta segunda-feira (12), com Ivete Sangalo, para milhares de foliões na capital baiana.