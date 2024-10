Gravação do DVD de Thiago Aquino em Paraisópolis promove inclusão com centenas de profissionais da região e movimenta a economia local

comunidade de Paraisópolis será palco de um evento histórico no dia 04 de novembro, data em que se celebra o Dia da Favela. Fenômeno do arrocha, Thiago Aquino vai além da música e transforma a gravação de seu novo DVD, “Hoje é Dia de Favela”, em uma celebração à inclusão: a produção do evento contratou mais de 223 profissionais do território, englobando diversas áreas, como audiovisual, segurança, alimentação e equipe de apoio.

A mobilização econômica da comunidade também é destaque, com uma média de R$ 170 mil em geração de renda direta e uma estimativa de mais de R$ 200 mil em renda indireta, impulsionada pelo consumo local. O projeto homenageia o povo batalhador da favela, composto majoritariamente por nordestinos, e traz convidados especiais como Manu Bahtidão e Tarcísio do Acordeon.

O DVD promete unir a energia vibrante do público e as culturas únicas do Nordeste e da comunidade paulistana. Renata Alves, uma das CEOs da Quebrada Produções, produtora responsável pelo audiovisual, reforça a inclusão cultural já existente na favela: “A favela já tem uma cultura. Estamos falando de um lugar composto por 90% de imigrantes nordestinos. Ele já é seguido por muitos aqui. A aceitação foi da comunidade inteira”. A identificação com Thiago, que é nordestino, gera identificação e representatividade aos moradores que não estão habituados a verem projetos desta magnitude no local.

A música desempenha um papel essencial na transformação social, especialmente nas periferias, de onde muitos dos maiores ídolos nacionais e internacionais emergiram. Esses artistas tornam-se referências de vida para aqueles que ainda vivem nessas comunidades, e a trajetória de Thiago Aquino serve como um exemplo inspirador para os moradores de Paraisópolis. A música não apenas transforma realidades, mas também atua como uma força que impulsiona outras mudanças dentro desses territórios.

O evento traz notoriedade para a comunidade, mostrando-a não meramente como um bairro periférico, mas como um centro de cultura e criatividade. A ação social do evento também tem grande relevância, como enfatiza Renata: “Nós temos o Projeto Click, em que 23 alunos vão acompanhar todo o processo da montagem e gravação do DVD do Thiago. Ele visitou outros projetos aqui, contou sua história, e isso brilhou os olhos das pessoas, mostrando que é possível.”

Ainda como ação de impacto social, os ingressos para o audiovisual de Thiago Aquino serão retirados gratuitamente, em troca da doação de 1 kg de alimento não perecível. A doação dos alimentos será destinada às famílias de Paraisópolis já assistidas pelos projetos sociais dentro da comunidade.

Além de toda a questão cultural e social, a gravação do DVD movimenta a economia local, como explica Renata: “Esse show está trazendo geração de renda, trabalho para as pessoas daqui, e mostrando o que é a montagem de um evento desse porte. Muitos só assistem pela TV ou ganham ingressos, mas não fazem ideia da quantidade de gente que está por trás dos palcos. Essa mobilização vai muito além do show em si.”

A produção do evento conta com a parceria do Projeto Legado Paraisópolis, um importante hub de negócios e empreendedorismo, que fez o convite e viabilizou o evento dentro da comunidade.

A estrutura que está sendo preparada promete ser a maior já vista em uma comunidade. Localizada na Zona Sul da capital paulista, Paraisópolis abrigará o evento na Arena Palmeirinha Paraisópolis, um campo de futebol com dimensões comparáveis às dos grandes estádios do Brasil e do mundo. O show contará com dois palcos: um principal e um palco 360º, proporcionando uma experiência imersiva. No total, serão mais de 200 toneladas de equipamentos para compor a infraestrutura do evento.

Aos 29 anos, Thiago Aquino acumula mais de um bilhão e meio de streams nas plataformas digitais, e é presença obrigatória nos principais eventos e festivais do Nordeste. No Sudeste, seu público cativo nas periferias e comunidades só cresce, consolidando as favelas paulistanas como um dos principais epicentros da cultura nordestina na região.