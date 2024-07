Gratuito! Programação de férias no São Bernardo Plaza 

O São Bernardo Plaza Shopping, sempre preocupado em receber seus frequentadores e famílias da melhor maneira, programou atividades gratuitas para animar os pequenos durante as férias do mês de julho. Nos dois últimos finais de semana do mês (20, 21, 27 e 28 de julho), a criançada já tem programação garantida com oficinas superdivertidas e teatro de fantoches!

As oficinas acontecem nos dias 20 e 27 de julho, das 14h às 18h, e possuem duração de 40 minutos. No Piso L2, em frente ao Clube Melissa, os interessados poderão colocar a mão na massa em oficinas de slime, ecobag, pintura em tela e máscaras de super-heróis. São 15 vagas por turma e para participar, basta dirigir-se ao local. É necessário que o responsável esteja presente no local durante as brincadeiras.

Já nos dias 21 e 28 de julho, às 16h, é a vez do teatro de fantoches encantar os presentes. Em um ambiente especialmente decorado, os artistas vão transportar os pequenos para um mundo de imaginação, onde histórias ganham vida por meio de personagens coloridos e cativantes. Com narrativas cuidadosamente selecionadas para encantar crianças de todas as idades, cada apresentação é uma oportunidade de se divertir e criar memórias preciosas em família. O teatro acontece no Piso L2, no Lounge Clube Melissa e possui espaço sujeito a lotação. Para participar, basta dirigir-se ao local.

Serviço

Oficinas

Data: 20 e 27 de julho

Horário: das 14 horas às 18 horas – com duração de 40 minutos

Local: Piso L2 – Em frente ao Clube Melissa

Gratuito

Teatro de Fantoche

Data: 21 e 28 de julho

Horário: às 16 horas

Local: Lounge Clube Melissa (piso L2)

Gratuito