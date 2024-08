Gratuito: Dudu Nobre se apresenta no Central Plaza Shopping

O Central Plaza Shopping traz mais uma vez uma programação imperdível. No próximo dia 31 de agosto, um dos maiores músicos do Brasil, o cantor, compositor e instrumentista Dudu Nobre se apresenta no estacionamento do centro comercial em estilo pista. O show é gratuito e promete atrair grande público a partir das 17h.

História. Dudu Nobre iniciou sua carreira ainda jovem, tocando cavaquinho e participando de rodas de samba. Seu primeiro álbum, intitulado com seu nome e lançado em 1999, marcou o início de sua trajetória profissional. Rapidamente se destacou como um dos grandes nomes do samba, tanto por suas habilidades como compositor quanto por suas performances ao vivo. Atualmente, aos 50 anos, é considerado um dos maiores sambistas do país.

Sucessos– Durante o show, o público poderá aproveitar para cantar junto grandes sucessos como “A Grande Família”, “No Mexe Mexe, No Bole Nole”, “Chegue Mais”, “Vou Botar Teu Nome Na Macumba”, “Feliz da Vida” entre outros sucessos do cantor.

“O Central Plaza tem se tornado referência em eventos e ações culturais para os frequentadores da nossa vizinhança, trazendo sempre opções de qualidade. A apresentação do Dudu Nobre é mais uma grande atração para toda a região aproveitar gratuitamente um momento de lazer e descontração com segurança”, destaca Carlos Simões, Superintendente do Central Plaza Shopping.

Showzaço gratuito no Central Plaza Shopping “Tá em casa”.

Serviço:

Central Plaza Shopping – Show Dudu Nobre

Endereço: Av. Dr. Francisco Mesquita, 1000 – Vila Prudente

Data: 31 de agosto de 2024, às 17h

Local: Estacionamento, estilo pista

Entrada gratuita

Estacionamento gratuito por 2 horas (após, cobrança de horas corridas)