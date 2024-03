Grande São Paulo tem queda recorde de homicídios dolosos

A região da Grande São Paulo apresentou queda histórica nos casos de homicídios dolosos, atingindo o menor patamar em 24 anos, quando teve início a medição. Em fevereiro, foram 31 ocorrências, 29,5% a menos na comparação com o mesmo mês de 2023, quando houve o registro de 44 crimes.

Os registros de roubos de veículos também tiveram a maior queda da série histórica para o mês, iniciada em 2001. Em fevereiro deste ano, foram 767 registros, contra 1.002 no mesmo mês de 2023.

As outras modalidades de roubos também apresentaram diminuição em seus indicadores. Os roubos em geral, que incluem de carga e a banco, reduziram de 3.938 para 3.515, o que representa 10,7% a menos na comparação entre os meses de fevereiro. Ao analisar os roubos de carga separadamente, os números mostram uma queda de 16,3% nessa modalidade criminosa em fevereiro, passando de 141 para 118.

Os estupros também apresentaram queda. Foram 170 ocorrências no mês passado, 20,2% menos em comparação ao mesmo mês do ano passado, quando aconteceram 213 crimes.

Em fevereiro, a polícia registrou quatro latrocínios nas cidades que compõem a Grande São Paulo. Foram três crimes a mais em relação ao mesmo mês do ano passado.

Outros indicadores

Os casos de furtos em geral, que contabilizam os de carga, aumentaram 16% no comparativo mensal. Passaram de 5.967, no ano passado, para 6.924 em fevereiro de 2024. Os furtos de veículos ficaram praticamente estáveis. Foram 16 ocorrências a mais em relação ao mesmo mês do ano passado, totalizando 1.804.

Produtividade

As polícias do estado de São Paulo prenderam e apreenderam 2.286 infratores no mês passado. Em fevereiro, o número de veículos recuperados cresceu 68,4% passando de 729 para 1.228 veículos.

As polícias ainda apreenderam 158 armas de fogo ilegais. Em comparação com o ano anterior, foram 41 armas a mais, alta de 35%.

As drogas apreendidas no período totalizaram 2 toneladas.