Grande São Paulo entra em estado de atenção para alagamentos

O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo colocou a capital paulista em estado de atenção para alagamentos às 15h44 desta terça-feira (19).

De acordo com o órgão, áreas de chuva formadas dentro da cidade pelo calor e pela alta disponibilidade de umidade do ar atuam com moderada e forte intensidade.

“Imagens do radar meteorológico do CGE da Prefeitura da Prefeitura de São Paulo mostram chuva isolada oscilando entre leve, moderada e forte nas zonas sul, leste e centro, principalmente nas subprefeituras de M’Boi Mirim, Santo Amaro, Mooca, Penha, Itaim e São Miguel paulista. Há condição para rajadas de vento, formação de alagamentos e rajadas de vento”, destaca o CGE.

Pela previsão do centro, as próximas horas seguem com previsão de chuvas isoladas de até forte intensidade, com potencial para alagamentos, transbordamentos e rajadas de vento, até as primeiras horas da noite.

Até 16h10 ainda não havia pontos de alagamentos registrados na cidade.

Por isso, o CGE dá dicas de como agir nessa situação: evite transitar em ruas alagadas; se a chuva causar inundações, não se aventure a enfrentar correntezas; fique em lugar seguro -se precisar, peça ajuda; mantenha-se longe da rede elétrica e não pare debaixo de árvores; abrigue-se em casas e prédios; e planeje suas viagens, para que haja menor possibilidade de enfrentar engarrafamentos causados por ruas bloqueadas;

Em caso de dúvida sobre vias bloqueadas, ligue para a central de atendimento da CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) pelo número 156 ou entre no site da CET para saber como está o trânsito nas principais vias.

Para os próximos dias, as condições típicas de verão -sol e calor com pancadas de chuva no final das tardes- persistem até o final da semana, quando uma frente fria muda o tempo.

Na quarta-feira (20), que marca a chegada do outono às 6h, o predomínio de sol favorece a rápida elevação das temperaturas, com temperaturas entre 22°C e 34°C. No final da tarde retornam as condições para pancadas de chuva de até forte intensidade.

A quinta-feira (21) ainda deve começar com sol e calor. As temperaturas variam entre 23°C e 34°C. A aproximação de uma frente fria deve provocar pancadas de chuva generalizadas, principalmente entre o final da tarde e o decorrer da noite. Podem ocorrer pontos de até forte intensidade com raios e rajadas de vento que podem superar os 50 km/h.