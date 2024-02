Grande procura por cursos da Fundação Florestan Fernandes atesta credibilidade da instituição

Quem mora no ABCD já sabe: a Fundação Florestan Fernandes, de Diadema, é referência em ensino profissionalizante. Além dos mais de 27 anos de tradição na área, qualidade certificada pelo IndSat (Indicadores de Satisfação dos Serviços Públicos) – índice que mede a satisfação, pela população, de diversos serviços -, a grande procura pelos cursos da instituição deixa claro a forma positiva a Florestan é vista.

Apenas no primeiro de três ciclos de cursos oferecidos pela instituição no ano, cuja inscrição foi até 16 de janeiro, mais de 5,7 mil pessoas se candidataram a uma das cerca de 1,8 mil vagas em cursos profissionalizantes ofertados pela instituição.

Entre os 30 cursos gratuitos disponibilizados neste ciclo, os que tiveram maior procura foram o de auxiliar administrativo, com 323 inscritos, designer de sobrancelha, 268 interessados, de tranças, 231 interessados, e informática básica, com 208 interessados.

Nesse primeiro ciclo, as aulas tiveram início em 5 de fevereiro e serão concluídas dia 26 de abril.

Outra formação oferecida pela Florestan neste começo de ano foi a de técnico em radiologia. Foram ofertadas, em parceria com instituição de ensino do município, 30 bolsas integrais. As inscrições, que podiam ser feitas até 24 de janeiro, atraíram 749 pessoas, o que demostra a credibilidade da capacitação junto aos diademenses.

Interessados nas formações da Fundação Florestan Fernandes devem ficar atentos ao site da instituição, https://florestan.org.br/, onde são divulgados os editais e notícias sobre os cursos.