Grande Prêmio de Mônaco segue até 2031 no Calendário da Fórmula 1

O histórico Grande Prêmio de Mônaco, uma das corridas mais emblemáticas do calendário da Fórmula 1, continuará a figurar no campeonato mundial até o ano de 2031. A confirmação veio com o anúncio do prolongamento contratual por mais seis anos, realizado nesta quinta-feira pelos responsáveis pela competição.

Stefano Domenicali, diretor executivo do Formula One Group, expressou sua satisfação com o acordo, destacando a singularidade das ruas de Monte Carlo e a importância delas para o universo da F1. “Todos os pilotos aspiram conquistar a vitória no Grande Prêmio de Mônaco”, afirmou Domenicali, ressaltando o prestígio associado à prova.

A renovação do contrato com o Automóvel Clube do Mónaco, que originalmente expiraria em 2025, trouxe também mudanças no cronograma tradicional da corrida. Tradicionalmente realizada no final de maio, a partir de 2026 a competição passará a ocorrer no início de junho. Para o próximo ano, entretanto, a data foi fixada para 25 de maio.

O Grande Prêmio de Mônaco celebra em 2025 o seu 75º aniversário como evento oficial da Fórmula 1, tendo feito sua estreia na modalidade em 1950. Com suas origens remontando a 1929, a corrida é a segunda mais antiga em termos de número de edições na categoria máxima do automobilismo, superada apenas pelo Grande Prêmio da Itália, em Monza.