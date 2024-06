Grande final da Copa Diadema de Futsal será neste domingo

É neste domingo! Os campeões de 2024 da Copa Diadema de Futsal, tanto entre os homens quanto entre as mulheres, serão conhecidos no dia 30 de junho, no Clube Municipal Mané Garrincha, no bairro Piraporinha. O espetáculo começa às 9h, com as equipes femininas Favela da Torre e Máfia Futsal disputando o primeiro lugar. Na sequência, às 10h30, o embate vai ser entre os times masculinos West Ham e American A. As partidas são gratuitas a abertas a todos.

Em sua 20ª edição, a Copa Diadema de Futsal masculino é uma das mais tradicionais da modalidade na região e reúne times de bairro, escolas, empresas e comércios, de toda a cidade. A quantidade de jogos realizados, incluindo a final, também impressiona e mostra a vitalidade do esporte na cidade: 127 partidas na Copa masculina e 18 na feminina.

Os dois times que vão disputar a final entre os homens, West Ham, que tem sua origem na região da Vila Conceição, e American A, do bairro Serraria, foram os finalistas na edição do ano passado da Copa, quando o American A se sagrou campeão.

Entre as mulheres, a equipe Favela da Torre chega à final depois de bater o Las Hermanas por 2 a 1. Já o Máfia Futsal garantiu sua vaga após vencer, em uma partida emocionante, o Grêmio Serraria por 3 a 2.

Neste ano, seis equipes se inscreveram para a Copa Diadema de Futsal feminino, ou cerca de 120 atletas. Em 2023, a grande vencedora foi a equipe Favela da Torre, ficando em segundo lugar as meninas do time Rubro Negro.

Luciana Avelino, secretária de Esporte e Lazer, avalia que a Copa já é um sucesso em termos técnicos e de público. “Isso mostra como a modalidade é apreciada e valorizada pelos moradores da cidade. A presença de todos nessa grande final é muito importante para fazermos uma grande festa de celebração do esporte e da saúde”, afirma.

Vão receber troféus, entre as equipes feminina e masculina, o campeão, o vice-campeão, o artilheiro da competição e o goleiro menos vazado. Também serão distribuídas 20 medalhas aos campeões e 20 aos vice-campeões.