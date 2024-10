‘Grande desafio do Brasil é a expansão do crime organizado’, afirma secretário durante conferência

As ações realizadas pela Secretaria da Segurança Pública do estado de São Paulo no enfrentamento ao crime organizado têm ganhado repercussão internacional. Nesta segunda-feira (21), o secretário da pasta, Guilherme Derrite, foi um dos convidados da Conferência Internacional de Segurança Urbana, realizada em Portugal, para detalhar o combate às organizações criminosas e ao tráfico de drogas.

Conforme o deputado federal licenciado, atualmente, o grande desafio das forças de segurança do Brasil é combater a expansão do crime organizado. “Tudo isso começou quando a legislação passou a ser mais benevolente com o criminoso”, afirmou Guilherme Derrite, ao detalhar as ações implementadas no território paulista para reverter o cenário atual.

A expansão do crime organizado aconteceu por conta do tráfico internacional de drogas na última década. A facção passou a contar com células em países produtores de cocaína, “e o Brasil acaba sendo uma rota para o mercado consumidor ou para exportar para Europa, Ásia e África”, completou Derrite.

“Dentro da nossa estratégia de combate ao crime organizado, o primeiro passo que definimos é a busca e captura das principais lideranças para desestruturar e desestabilizar aqueles que exercem função importante na facção. Para isso, temos parceria com o Ministério Público, Secretaria de Administração Penitenciária e com algumas agências internacionais, como o FBI”, explicou o secretário.

O chefe da pasta da Segurança Pública paulista também alertou as autoridades sobre a expansão das organizações criminosas, inclusive com a instalação de “células” em território português. “O crime organizado tem como principal fonte de receita o tráfico de drogas, então, não podemos permitir que isso chegue aqui também, por isso é importante essa parceria”, pontuou.

Na apresentação realizada às autoridades europeias, o secretário expôs a queda dos índices criminais no estado de São Paulo, os trabalhos integrados entre as Polícias Civil, Militar e Técnico-Científica, além de outros setores, bem como quais foram as ações de combate ao crime organizado, os desafios encontrados quando assumiu a secretaria e as principais tecnologias e políticas públicas implementadas no território paulista para prevenir e conter delitos.

Além disso, durante o encontro, o secretário contou que revitalizar o centro histórico da capital paulista é um dos principais objetivos da gestão. Derrite detalhou as ações implementadas nas cenas abertas de uso, na região do fluxo, para prender traficantes e asfixiar financeiramente o tráfico de drogas. Atualmente, há um batalhão da Polícia Militar 100% dedicado para a segurança da região, bem como totens equipados com câmeras, alertas luminosos e botão para acionar o 190, bases comunitárias policiais e delegacias com atendimento 24 horas para aumentar a segurança da população.

Em outra frente de atuação, a Polícia Civil, por meio do Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), identificou a rede de atuação do crime organizado que estava usando hotéis no centro de São Paulo para lavar o dinheiro obtido com o tráfico de drogas e, também, armazenar, vender e ser um ponto de uso dessas substâncias. Para o secretário, essa ação da Polícia Civil “atacou diretamente o ecossistema do crime organizado”.

O programa Muralha Paulista também foi citado na apresentação como um auxílio para aumentar o número de procurados pela Justiça presos e diminuir o deslocamento desses suspeitos em território paulista.

Incentivo à segurança, valorização policial e políticas públicas para mulheres

Para além do combate ao crime organizado, que tem sido um dos principais focos da gestão, mais recentemente o governo de São Paulo também assinou um decreto para destinar o dinheiro e bens apreendidos em operações policiais ao fundo de segurança pública para investimento direto nas forças policiais, com aquisição de equipamentos, aprimoramento de tecnologias e melhoria de infraestrutura.

Desde o início de 2023 até agora, mais de 5,7 mil policiais militares ingressaram na instituição. Outros 3,5 mil policiais civis e técnico científicos também já passaram pelo processo na Academia de Polícia e iniciaram os trabalhos, diminuindo a déficit histórico da corporação.

Fora a valorização policial, o governo estadual, por meio da Secretaria da Segurança Pública, realiza uma série de ações voltadas ao combate à violência contra a mulher, com Delegacias de Defesa da Mulher (DDMs) espalhadas pelo estado, Salas DDMs 24 horas com atendimento online, Sala Lilás para atendimento especializado e humanizado das vítimas, aplicativo SP Mulher e monitoramento de agressores por meio de tornozeleiras eletrônicas.