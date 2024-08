Grande ABC tem cinco projetos na Feira Tecnológica do Centro Paula Souza

Ideias inovadoras para solucionar problemas que afetam a sociedade das mais diversas maneiras. É o que oferece a Feira Tecnológica do Centro Paula Souza (Feteps), que será realizada entre os dias 19 e 22 de agosto, no São Paulo Expo, pavilhão de exposições localizado no distrito do Jabaquara, na zona sul da Capital. Interessados em visitar a mostra podem realizar o credenciamento antecipado gratuitamente pelo site do evento.

Em sua 15ª edição, a Feteps apresenta 132 projetos. Destes, 112 foram desenvolvidos por estudantes das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs), Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs) e do Grupo de Estudo de Educação a Distância (Geead) do Centro Pauls Souza (CPS). A mostra ainda conta com a participação de 20 trabalhos de outras instituições de Educação Profissional e Tecnológica (EPT) nacionais e internacionais.

Desenvolvidos em grupos formados por até três alunos, os projetos foram norteados pelos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs), que fazem parte da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU).

A região do Grande ABC conta com cinco projetos entre os finalistas:

Município Unidade Projeto Ribeirão Pires Etec Profª Maria Cristina Medeiros Horta app: aplicativo para aprendizagem e controle de hortas escolares Jumpai – jogo interativo para crianças com mobilidade reduzida Rastreamento ocular para auxiliar pacientes com esclerose lateral amiotrófica (ELA) RecolheAI – lixeira inteligente utilizando automação, IoT e visão computacional São Bernardo do Campo Etec Lauro Gomes EcoSynergy – monitoramento ambiental sustentável

O evento

De acordo com o novo conceito da Feteps, a mostra de projetos será muito mais que uma feira de ciências. A ideia é promover um evento que irá aproximar estudantes de empresas e de possíveis investidores interessados em ideias inovadoras e novos produtos. Haverá, inclusive, um espaço especialmente reservado para rodadas de negócio.

Seguindo as tendências presentes em feiras e grandes eventos, os estandes da mostra contarão com computadores e aparelhos de TV para que os jovens apresentem os detalhes de seus projetos a visitantes e avaliadores.

No estande oficial do CPS será possível conhecer parte da estrutura da instituição, como laboratórios e salas maker das unidades, em uma exposição fotográfica. Os visitantes também terão acesso à Arena de Criatividade, na qual serão disputadas maratonas de robótica e outras atrações.

Serviço

15ª Feteps

Local: São Paulo Expo

Endereço: Rodovia dos Imigrantes, km 1,5 – Capital

Datas: de 19 a 22 de agosto

Horários: dia 19, das 14 às 22 horas; 20 e 21, das 10 às 20 horas; e 22, das 10 às 15 horas