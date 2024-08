Grande ABC realiza 4ª Conferência Regional de Economia Solidária

O Consórcio Intermunicipal Grande ABC recebeu, na manhã deste sábado, a 4ª Conferência Regional de Economia Solidária do ABCDMRR. Cerca de 100 pessoas participaram do evento, que serve de preparação para a edição estadual, prevista para ser realizada entre novembro e dezembro deste ano.

As conferências de economia popular e solidária estão sendo realizadas em todo o país como parte do processo preparatório para a etapa nacional, que acontecerá em Brasília, de 10 a 13 abril de 2025, sob a coordenação do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

Divulgação/Consórcio ABC

O objetivo dessas conferências locais (municipais e intermunicipais) é realizar um balanço das políticas públicas na área, uma análise do contexto da região e sugestões para o 2º Plano Nacional, que será elaborado durante a 4ª Conferência Nacional de Economia Popular e Solidária (Conaes).

No Grande ABC, os trabalhos locais de preparação foram iniciados entre os dias 12 e 17 deste mês. Entre os temas abordados pelo grupo de trabalho dedicado ao tema, esteve o debate sobre tecnologias, plataformas e novas formas de trabalho. No evento deste sábado, a plenária final aprovou as pautas da região que serão encaminhadas para a conferência estadual.

“Estamos passando por uma revolução produtiva, com chegada de novas tecnologia e inteligência artificial. Também é o momento de discussão de mudanças climáticas e transição energética. Há grandes debates que impactam diretamente o dia a dia de nossa população. Portanto, precisamos pensar e planejar novos modelos de economia também. E este foi o objetivo desta conferência”, afirmou o secretário-executivo do Consórcio ABC, Aroaldo da Silva, que fez parte da mesa de abertura do evento.