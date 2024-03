Grande ABC promove encontro regional de fomento às hortas urbanas

O Consórcio Intermunicipal Grande ABC recebe na próxima quarta-feira (20/3), às 9h30, um encontro regional de fomento às hortas urbanas. O evento é organizado pelo Grupo de Trabalho (GT) Segurança Alimentar, com apoio da Agência de Desenvolvimento Grande ABC e do Núcleo de Estudos Agroecológicos da Universidade Federal do ABC (NEA-UFABC).

O objetivo do encontro é construir canais de diálogos e parcerias visando a ocupação das áreas de oleodutos da Transpetro na região, com a implementação de hortas urbanas.

O evento vai reunir representantes da Transpetro, da UFABC, de organizações sociais, produtores urbanos do Grande ABC e gestores municipais.