Grande ABC inicia maior projeto de educação financeira outdoor do Brasil

Em São Caetano do Sul, foi lançado nesta quinta-feira (14/11) o Programa Financeiramente ABC. O objetivo é promover educação financeira destinada à população do Grande ABC através de práticas de autogestão financeira e valorização da poupança, conscientizando moradores sobre a importância de um planejamento financeiro pessoal e familiar.

O projeto usará como principal canal de divulgação os modais de transporte coletivo, como busdoors e adesivos internos no transporte de 15 linhas de ônibus que circulam pelo município, além das redes sociais e na plataforma https://financeiramenteabc.com.br/.

Maior ação outdoor de educação financeira já realizada no Brasil, a campanha segue até 15 de dezembro, com objetivo de alcançar cerca de 260 mil pessoas. A iniciativa contará ainda com vídeos explicativos e trilhas de conhecimento para levar o cidadão da região metropolitana à saúde financeira no azul, ampliando também o alcance.

O projeto surgiu a partir de uma pesquisa realizada pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de São Caetano do Sul, que identificou um aumento preocupante de 4,01% no volume de dívidas em atraso dos moradores da região do Grande ABC, acima das médias regionais e nacionais. Segundo a pesquisa, as dívidas bancárias representam 70,77% do total, enquanto contas básicas, como água e luz, são responsáveis por 13,25% das dívidas ativas.

Entre os eixos principais, está o consumo compulsivo e o orçamento familiar. “Temos uma missão clara de ajudar as pessoas a transformar a maneira como lidam com o dinheiro, sem cair no não-consumismo, mas sim promovendo um consumo mais consciente e sustentável,” explica o presidente da CDL de São Caetano, Alexandre Damásio.

O teste piloto tem início em São Caetano do Sul, com a intenção de expansão para as demais cidades do Grande ABC. “Queremos ajudar as famílias a se planejarem, a se organizarem. Por isso, estamos lançando essa iniciativa inédita, que inicia em São Caetano, mas que queremos levar para todo o ABC”, comentou o presidente da Agência de Desenvolvimento Econômico Grande ABC, Aroaldo Silva.

A ideia é apoiar o público no enfrentamento de dívidas e descontrole financeiro, orientando especialmente sobre o uso consciente de crédito e o controle de contas domésticas, como água e energia elétrica, mas também fortalecer a poupança. “As pessoas precisam enxergar a ideia de poupar dinheiro, ter sua poupança, para garantir um futuro melhor”, detalhou a superintendente regional da Caixa no ABC, Maria Cláudia Casseli.

O terceiro eixo é o do endividamento e, segundo os idealizadores, o atual momento é propício para o debate. “Nós estamos em um período importante para essa discussão. Black Friday, final do ano e na sequência temos as contas de janeiro. Por isso, é importante avançarmos com a educação financeira com foco na renda responsável e o exercício de poupar, evitando o pagamento de taxas abusivas”, comentou o presidente do Sindicato dos Bancários do ABC, Gheorge Vitti.

A iniciativa é da CDL São Caetano do Sul e apoiada pela Agência de Desenvolvimento Grande ABC, Sindicato dos Bancários do ABC, Caixa Econômica Federal e o SPC Brasil. No lançamento, também participou o presidente da Câmara de São Caetano do Sul, Professor Pio Mielo, além de representantes das instituições envolvidas.