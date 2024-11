Grande ABC inicia conferências municipais de meio ambiente

As cidades do Grande ABC iniciam neste mês as conferências municipais de meio ambiente. Os eventos integram a mobilização nacional do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) para incentivar a participação popular na construção de propostas para enfrentar os desafios climáticos.

Os encontros municipais têm o apoio do Consórcio Intermunicipal Grande ABC. Já estão agendadas as conferências em Santo André e Mauá, no próximo dia 30 de novembro (sábado) e em Rio Grande da Serra, em 7 de dezembro (sábado).

Em Santo André, a Conferência Municipal do Meio Ambiente será realizada no dia 30 de novembro, no Parque Escola (Rua Anacleto Popote, 46, Vila Valparaíso) e em Mauá, na Escola Estadual Professora Therezinha Sartori (Rua Vitorino Dell’Antônia, 248, Vila Noemia) e em Rio Grande da Serra, na Câmara Municipal (Rua do Progresso, Centro).

Os eventos nos municípios reunirão representantes das prefeituras, da iniciativa privada, universidades e organizações da sociedade civil. Os trabalhos vão culminar na realização da 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente (CNMA) em Brasília, previsto para 6 e 9 de maio de 2025 com o tema “Emergência Climática: o desafio da transformação ecológica”.

O diretor de Programas e Projetos do Consórcio ABC, João Ricardo Guimarães Caetano, destacou a importância dos eventos nos municípios. “A emergência climática e o desafio da transformação ecológica são não apenas temas das conferências, mas também prioridades para as políticas públicas. Por isso, os encontros são um convite para debatermos juntos sobre esse momento desafiador que enfrentamos e auxiliarmos na elaboração de políticas ambientais”, afirmou.