Grande ABC debate formação para profissionais da saúde e Simpósio Regional da Cannabis Medicinal

Pacientes, pais, mães, especialistas, profissionais da saúde, parlamentares, gestores, professores e empresários se reuniram, nesta segunda-feira (04/12), para debater o tema da Cannabis Medicinal na região do ABC Paulista. O encontro buscou difundir conhecimentos, debater as legislações vigentes nos municípios, oportunidades de mercado e propor ações para desmistificar e democratizar o acesso a tratamentos com cannabis medicinal no Brasil.

Realizado pela Agência de Desenvolvimento Econômico Grande ABC, o encontro ocorreu na USCS (Universidade de São Caetano do Sul). No primeiro momento, especialistas e presidentes de entidades realizaram um panorama sobre o tema no Brasil, debateram as patologias tratadas, capacitação de profissionais da saúde, legislação, Cânhamo Industrial e mercado de forma geral. Posteriormente, parlamentares comentaram como o tema tem sido debatido em cada Legislativo na região, relatos que foram seguidos pelos debates com os presentes e encaminhamentos da entidade regional.

O principal público-alvo foram os vereadores e vereadoras das sete cidades, inclusive autores de leis municipais que visam a criação de Políticas Municipais e a utilização da cannabis medicinal no SUS (Sistema Único de Saúde). Além disso, gestores das Prefeituras foram convidados para que o Executivo esteja alinhado ao Legislativo no diálogo do tema de saúde pública. Universidade, empresas e associações de pacientes também estiveram presentes, trazendo relatos sobre a importância do tema.

O presidente da Agência, Aroaldo da Silva, comentou sobre o tema que já vem sido debatido pela entidade, citando, inclusive, reuniões com o ex-presidente da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), William Dib, e o ministro das relações institucionais, Alexandre Padilha. “Nosso objetivo é criar um movimento organizado na região, aprofundando algumas questões, pensar os próximos passos e principalmente com o poder Legislativo, que tem avançado no tema. É também sincronizar com o Executivo, sociedade como um todo e conectar outras ações visando a democratização do tratamento e atrair investimentos de toda a cadeia produtiva para a sete cidades”, disse Silva.

O médico e titular da Frente Parlamentar em Defesa da Cannabis Medicinal e do Cânhamo Industrial na Alesp, Dr. José Wilson Nunes Vieira de Andrade, detalhou sobre a importância da capacitação dos profissionais de saúde. “Não é um remédio de farmácia, precisa modular as doses, paciente a paciente. É importante ter lei, o estado fornecer, mas precisamos de médicos capacitados para prescrever. Ninguém precisa gostar de cannabis medicinal, mas precisa entender como funciona”, comentou Andrade.

Entre os parlamentares presentes estiveram Ricardo Alvarez e Wagner Lima (Santo André), Ana Nice e Ana do Carmo (São Bernardo do Campo), Bruna Biondi – Coletivo de Mulheres por Mais Direitos, Américo Scucuglia e Gilberto Costa (São Caetano do Sul), Josa Queiroz (Diadema), Edmar Aerocar e Márcia Coletivo de Mulheres (Ribeirão Pires) e Marcelo Alves (Rio Grande da Serra). Participou também o secretário de Saúde de Ribeirão Pires, Audrei Rocha, representantes de vereadores, vereadoras e secretarias municipais de Saúde, Diretor de Desenvolvimento Econômico do Consórcio ABC, Joel Fonseca Costa, presidente da Santa Casa de Rio Grande da Serra, Erick de Paula, presidente da Abicann (Associação Brasileira das Indústrias de Cannabis), Thiago Ermano, presidente da CICMED (Conferência Internacional da Cannabis Medicinal), Breno Luz e o integrante da Comissão de Direito da Cannabis Medicinal do Conselho Federal da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) e titular na Frente Parlamentar, Leonardo Sobral Navarro.

Entre os encaminhamentos esteve propor o debate em cada Legislativo municipal, levar o tema para os prefeitos da região, reunir e mapear associações, médicos e universidades, realizar um Diagnóstico Epidemiológico e Potencial Terapêutico da Cannabis Medicinal no Grande ABC, capacitar profissionais de saúde visando a prescrição segura dos medicamentos e a realização do 1º Simpósio Regional sobre o tema, através da Agência de Desenvolvimento.