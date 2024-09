Grande ABC dá início ao 1º censo regional LGBTQIA+ do país

O Consórcio Intermunicipal Grande ABC assinou, na tarde desta terça-feira (3/9), ordem de serviço para início dos trabalhos de elaboração da inédita pesquisa censitária regional LGBTQIA+ da região. É o primeiro levantamento do tipo a ser realizado no país.

A construção do censo foi possível devido ao Grupo de Trabalho (GT) LGBTQIA+ do Consórcio ABC, composto por integrantes das prefeituras e sociedade civil, que há anos atuava nesta demanda. Em 2022, o projeto começou a sair do papel após o repasse de uma emenda parlamentar no valor de R$ 200 mil enviada pela então deputada estadual Erica Malunguinho – o valor irá custear a pesquisa.

“O objetivo principal deste censo é identificar e mapear o público-alvo, com isso poderemos embasar políticas públicas com evidências concretas. Esses dados irão permitir que o poder público identifique as necessidades sociais, aloquem recursos de maneira mais eficiente e avaliem o impacto de políticas anteriores”, explica o secretário-executivo do Consórcio ABC, Aroaldo da Silva.



Uma das propostas é levantar informações sobre o perfil e comportamento da população LGBTQIA+ do Grande ABC, como naturalidade, uso e importância do nome social, identidade sexual, idade, raça/cor, escolaridade, atividade econômica, renda individual e familiar, local de moradia e situação afetivo-conjugal.



Outra meta é identificar se o público-alvo tem conhecimento acerca da legislação atual inerente à população LGBTQIA+, conhecimento de organismos de proteção e políticas públicas. Por fim, a pesquisa censitária busca mapear localidade e perfil de casos de homofobia e transfobia na região.

“Esta é uma luta antiga nossa. O censo tem como finalidade tirar a população LGBTQIA+ do Grande ABC da invisibilidade e construir políticas públicas realmente efetivas a partir dos dados obtidos. É um trabalho inédito no Brasil e espero que seja replicado em outras regiões do país”, afirmou o coordenador do GT LGBTQIA+ do Consórcio ABC, Robson de Carvalho.