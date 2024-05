Grande ABC cria mais de 6 mil empregos em abril e tem melhor resultado dos últimos 33 meses

O Grande ABC apresentou, em abril deste ano, saldo positivo de 6.334 vagas formais abertas. É o melhor desempenho mensal dos últimos 33 meses na criação de novos postos de emprego. A série-histórica mostra que a última vez que a região teve número superior ao do mês passado foi em agosto de 2021, quando as sete cidades tiveram saldo positivo de 8.493 vagas.

A região totalizou 17.481 novos postos de trabalho com carteira assinada nos quatro primeiros meses do ano. O saldo acumulado dos últimos 12 meses (de maio de 2023 até abril de 2024) registra a abertura de 27.846 vagas formais.

Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). As informações, divulgadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, foram organizadas pelo Observatório Grande ABC, iniciativa do Consórcio Intermunicipal Grande ABC e da Agência de Desenvolvimento Econômico Grande ABC, com o objetivo de levantar números regionais dos mais diversos setores para embasar políticas públicas para a região.

No mês passado, seis municípios do Grande ABC registram saldo positivo: São Bernardo do Campo (+1.951), São Caetano do Sul (+1.667), Santo André (+1.596), Mauá (+632), +Diadema (+302) e Ribeirão Pires (+195). Por outro lado, Rio Grande da Serra (-9) verificou recuo.