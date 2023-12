Grande ABC cobra do Estado limpeza de piscinões da região

O Consórcio Intermunicipal Grande ABC pede ao Governo do Estado a realização dos serviços de limpeza e manutenção dos piscinões instalados na região. Relatório produzido pelo Grupo de Trabalho (GT) Drenagem da entidade regional, que reúne técnicos dos municípios que trabalham em projetos de combate às enchentes, aponta a necessidade de trabalhos de intervenção em oito piscinões localizados em três cidades consorciadas, sendo quatro em Mauá, três em Diadema e um em Santo André – Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, que também fazem parte do Consórcio ABC, não possuem piscinões estaduais.

A limpeza dos reservatórios, que estão sob responsabilidade do Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE), órgão estadual, é uma pauta permanente da entidade regional, que tem reivindicado de forma recorrente a manutenção dos piscinões. Os trabalhos compreendem corte de mato, limpeza e desassoreamento contínuos, bem como manutenção das bombas e instalações, o que, segundo levantamento do GT Drenagem, não vem acontecendo.

Anualmente, o Consórcio ABC recebia o cronograma de ações nos piscinões da região, elaborado e executado pelo DAEE. Em 2023, no entanto, não houve o recebimento do cronograma, apesar de reiteradas solicitações.

O relatório do GT Drenagem destaca que o mês de dezembro marca o início do período crítico de chuvas e, por isso “torna-se imprescindível o correto funcionamento dos dispositivos de retenção”.

O levantamento aponta problemas de manutenção no piscinão de Santo André (Faculdade de Medicina/Ribeirão dos Meninos), nos piscinões de Mauá (Jardim Sônia Maria – Córrego Oratório, Petrobras – Rio Tamanduateí, Corumbé – Córrego Corumbé e Paço Municipal – Córrego Taboão) e nos reservatórios de Diadema (Casa Grande/Piraporinha, Ecovias Imigrantes e Mercedes Benz).

O secretário-executivo do Consórcio ABC, Mário Reali, destacou que a limpeza dos piscinões é fundamental como parte das ações para prevenir enchentes na região. “A prevenção às enchentes é uma pauta permanente para os gestores públicos do Grande ABC. Com a proximidade do período de chuvas e a preocupação crescente com as mudanças climáticas, o Consórcio ABC está reforçando as ações por meio dos GTs”, afirmou.

Preparação das Defesas Civis

Também em preparação ao período de chuvas, o Consórcio ABC debateu o Plano Preventivo de Defesa Civil (PPDC) das Defesas Civis municipais. As ações entram em operação na chamada Operação Verão, entre dezembro e abril.

Coordenador do GT Gestão de Riscos do Consórcio ABC e secretário da Defesa Civil de Mauá, Sergio Moraes ressaltou que as equipes de Defesa Civil trabalham intensamente para garantir a segurança da população neste período.

“As ações são planejadas e executadas em cada município conforme as particularidades de cada território. Entre as principais iniciativas estão análise de cenários de risco, monitoramento de dados meteorológicos, hidrológicos e geológicos e a preparação das equipes para atuar em situações de emergências, entre outras medidas”, explicou.