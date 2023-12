Grande ABC capacita segunda turma do curso de emergências químicas da Cetesb

O Grande ABC capacitou, nesta semana, a segunda turma do curso para aprimorar a prevenção, preparação e resposta a emergências químicas, ministrado pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb). A iniciativa, realizada na sede do Consórcio Intermunicipal Grande ABC, foi promovida por meio de recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro).

A turma recém-formada é a quarta na Região Metropolitana de São Paulo e a segunda no Grande ABC. O conteúdo do curso foi direcionado especificamente aos municípios da sub-bacia da Represa Billings.

Com o título “Emergências Químicas – Prevenção e minimização de contaminação de recursos hídricos agravada por mudanças climáticas”, a formação ocorreu na segunda (4/12) e nesta terça-feira (5/12).

Integraram a segunda turma representantes do Corpo de Bombeiros, das Guardas Civis Municipais, Defesas Civis, do Comitê de Fomento do Polo Petroquímico (Cofip ABC), da Polícia Militar Rodoviária e Vigilância Sanitária e gestores públicos municipais.



O curso teve palestras sobre mudanças climáticas e sua relação com as emergências químicas, ações preventivas da Cetesb para proteção de recursos hídricos decorrente de acidentes rodoviários com substâncias químicas, identificação, perigos e riscos associados às substâncias químicas e Uso do Manual de Atendimento a Emergências da Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim).



Nesta terça, a formação abordou aspectos de segurança e ações iniciais de resposta às emergências químicas, técnicas de contenção de substâncias químicas no solo e na água, coleta de amostras e monitoramento ambiental. Como conclusão das atividades, o grupo participou de aulas práticas expositivas.



Coordenadora de Programas de Projetos do Consórcio ABC, Sandra Malvese destacou a importância do curso para a capacitação continuada dos profissionais de diferentes áreas que atuam na região. “A formação ministrada pela Cetesb é fundamental para o aprimoramento das ações de prevenção e minimização de impactos em uma região com forte presença industrial como a nossa”, afirmou.