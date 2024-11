Grande ABC avança em diagnóstico da cadeia produtiva da saúde

O Grande ABC deu mais um passo nesta semana para a elaboração de um diagnóstico da Cadeia Produtiva Local (CPL) da saúde na região. A pauta foi tema de seminário realizado na terça-feira (12/11) no Campus Centro da Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS). O evento contou com a presença de gestores públicos, empresários, acadêmicos, sindicalistas, entre outros representantes do setor.

A constituição da CPL tem apoio do Consórcio Intermunicipal Grande ABC, da Agência de Desenvolvimento Econômico Grande ABC, da Inova USCS e da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de São Caetano do Sul.

Na abertura do encontro, a professora Maria do Carmo Romeiro, pró-reitora de Pós-Graduação e Pesquisa da USCS, destacou que o objetivo principal do CPL é aumentar a competitividade empresarial das empresas atuantes na área da saúde no Grande ABC, além do acesso a novos mercados e da atração de investimentos.

A coordenadora administrativa e financeira da Agência de Desenvolvimento, Sheila Marques, falou sobre os requisitos para a estruturação e formalização da CPL conforme os critérios de editais já lançados pelo Governo do Estado.

Representando o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), o analista sênior José Roberto Rodriguez Silva explicou que a governança da cadeia produtiva é representada pelas empresas da indústria e do comércio, além dos serviços na área da saúde, o que possibilita a interação entre os atores e o aumento da sua fatia de mercado.

Em seguida, o coordenador-executivo da FGV Projetos, Fabio Lazarini, detalhou as etapas do planejamento estratégico para a formação da CPL, incluindo as ações a serem cumpridas e monitoradas. Entre as etapas, apontou o plano de trabalho, a escolha da visão de futuro, as hipóteses de estratégia, o envolvimento dos empresários e dos funcionários do setor, além da definição de objetivos e de metas.

Durante o encontro foi apresentado ainda um questionário que será utilizado para preparar a oficina para definir a visão, a missão, os projetos, as ações para cumprir as metas e objetivos. O formulário é constituído de 11 blocos temáticos. Quanto mais empresas envolvidas do setor participarem, maior será o direcionamento do trabalho para identificar a cadeia produtiva.

“A formação da Cadeia Produtiva Local da Saúde é fundamental para nossa região, afinal esse setor tem atuado como motor de desenvolvimento tecnológico e econômico do país”, afirmou o secretário-executivo do Consórcio ABC e presidente da Agência de Desenvolvimento, Aroaldo da Silva.