Grande ABC apresenta projeto de fortalecimento da Economia Solidária

O Consórcio Intermunicipal Grande ABC recebe na próxima quinta-feira (8/8), às 10h, a apresentação dos resultados do Projeto de Fortalecimento da Economia Solidária no Grande ABC. O evento marca o lançamento do Cadastro Regional de Economia Solidária.

O projeto tem como objetivo identificar os empreendimentos econômicos solidários e diagnosticar suas condições e possibilidades, além de fomentar iniciativas associativas.

A iniciativa tem apoio da Unisol Brasil (Central de Cooperativas e Empreendimentos Solidários) e da Agência de Desenvolvimento Econômico Grande ABC.

Clique aqui para se inscrever.

Serviço

Apresentação dos resultados do Projeto de Fortalecimento da Economia Solidária

Dia 8 de agosto, quinta-feira, às 10h

Local: Consórcio Intermunicipal Grande ABC

Av. Ramiro Colleoni, 5, Centro, Santo André.