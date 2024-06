Grande ABC apresenta experiências regionais no 1º seminário nacional sobre resíduos da construção

O descarte irregular de entulho foi tema do primeiro Seminário Nacional dos Transportadores de Resíduos da Construção, realizado no Centro da Capital. O Grande ABC participou do evento e apresentou experiências regionais nessa área.

A iniciativa, realizada pela Associação Brasileira para Reciclagem de Resíduos da Construção Civil e Demolição (Abrecon) na última quinta-feira (13/6), reuniu especialistas, autoridades e empresas do setor para discutir soluções viáveis e promover ações que reduzam o impacto ambiental e social do descarte irregular dos resíduos da construção e demolição (RCD), popularmente conhecidos como entulhos.

O Grande ABC foi representado por Edinilson Ferreira dos Santos, coordenador do Grupo de Trabalho (GT) Resíduos do Consórcio ABC e superintendente-adjunto do Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André (Semasa).

O coordenador do GT apresentou a legislação específica de RCC nas cidades do Grande ABC, as ações de coleta e transporte de resíduos na região e o Plano Regional de Resíduos Sólidos, desenvolvido pelo Consórcio ABC, entre outras iniciativas.