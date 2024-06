Grande ABC apresenta demandas regionais a secretário estadual de Desenvolvimento Econômico

O secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Jorge Lima, recebeu na segunda-feira (24/6) representantes do Grande ABC para receber demandas da região para a área.

O secretário-executivo do Consórcio Intermunicipal Grande ABC, Aroaldo da Silva, que também preside a Agência de Desenvolvimento Econômico Grande ABC, e o diretor de Desenvolvimento Econômico da entidade regional, Joel Fonseca, integraram a comitiva, que contou ainda com a participação da deputada estadual Ana Carolina Serra.

Durante o encontro, o secretário estadual manifestou apoio às ações do Consórcio ABC para implementar programas voltados para a geração de emprego e renda nas sete cidades.

O secretário-executivo do Consórcio destacou o papel do Governo do Estado para alavancar o desenvolvimento econômico da região, por meio de instrumentos como a Desenvolve SP e a InvestSP.

“Foi uma reunião muito produtiva. Nosso objetivo é pensarmos em conjunto para desenvolver programas e projetos que conectem os setores econômicos, vislumbrando as oportunidades de inovação e tecnologia que podem surgir com a nova política industrial”, afirmou Aroaldo da Silva.