Grand Prix de Vôlei Sênior chega ao ABC com patrocínio da Ossel Esportes

A Associação Esportiva e Cultural do Grande ABC (AESCULT) anuncia a realização do Grand Prix de Voleibol Sênior, uma competição inédita na região do ABC Paulista voltada para atletas acima de 50 anos. O torneio, que conta com equipes do Grande ABC, Baixada Santista e Grande São Paulo, tem início em 10 de março e segue até 26 de junho, promovendo o vôlei adaptado como ferramenta de inclusão e qualidade de vida.

O torneio conta com 200 atletas distribuídos em 20 equipes, disputando partidas em Santo André, São Bernardo, São Caetano e tem como patrocinadora master a Ossel Esportes, que apoia o crescimento da modalidade e a valorização do esporte na terceira idade. Para marcar o início oficial do Grand Prix, um coquetel de lançamento acontece no Estúdio Mormai de Santo André, no bairro Jardim, reunindo dirigentes das equipes, técnicos, capitães, imprensa local, autoridades municipais e ex-atletas que apoiam a iniciativa.

O apoio da Ossel Esportes reforça o compromisso da marca com o incentivo ao esporte e ao bem-estar. Para Karyn Paiva, gerente de marketing da OSSEL Esportes, investir no Grand Prix de Voleibol Sênior é uma forma de incentivar práticas esportivas acessíveis e fortalecer o desenvolvimento da modalidade. “A longevidade ativa é uma realidade crescente, e o vôlei adaptado representa essa evolução. Apoiar um evento pioneiro como esse no Grande ABC é uma honra para a Ossel Esportes, pois acreditamos no impacto positivo do esporte na qualidade de vida das pessoas”, afirma Karyn.

Fundada em 2025, a AESCULT nasceu para atender à crescente demanda por atividades esportivas, culturais e de lazer para a terceira idade no Grande ABC. A proposta da associação é incentivar um estilo de vida ativo desde os 50 anos, proporcionando uma transição mais saudável para a longevidade e ampliando oportunidades de socialização.

“O voleibol adaptado tem ganhado força em diversas regiões, e trazer essa competição para o ABC é um marco importante para o esporte e para a longevidade ativa”, destaca Cristiane Zamboni, presidente da AESCULT.

Além da competição, a AESCULT planeja novas iniciativas para expandir o esporte sênior na região.