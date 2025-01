Grand Plaza traz o mundo encantado do Miraculous como tema do evento de férias

As comemorações de fim de ano chegam ao fim e logo dão espaço para o momento mais aguardado pela criançada: as férias. Para receber os pequenos visitantes nesse período, o Grand Plaza oferece no mês de janeiro uma experiência gratuita e imersiva no universo da animação “Miraculous – As Aventuras de Ladybug”.

Neste circuito mágico dividido em Espaço Kids e Baby, as crianças se tornam heróis por um dia, unindo forças com Ladybug, Cat Noir, Queen Bee, Rena Rouge e Carapace para derrotar o terrível Hawk Moth. Cada desafio é uma missão heróica, onde coragem e diversão levam à vitória.

As atividades do Espaço Kids para crianças de 4 a 10 anos, incluem atravessar armadilhas, mergulhar na piscina de bolinhas Ladybug Aquática, explorar o labirinto Hawk, se divertir com tablets gamers, encontrar os Kwamis para transformação em heróis no Miraculous Kwamis e interagir com cenários temáticos, além de registrar momentos em painéis fotográficos e instagramáveis. Já no Espaço Baby, os pequenos de 1 a 3 anos aproveitam piscina de bolinhas e painel interativo dos personagens.

Para participar do evento, o cliente deve baixar o app do Grand Plaza, clicar no banner do evento, realizar o cadastro e acessar a fila virtual que será liberada diariamente, 20 minutos antes da abertura do evento.

Outra atração exclusiva do evento será no dia 19 de janeiro. O Grand Plaza convida os pequenos heróis e suas famílias para um encontro inesquecível com os defensores de Paris. Os personagens licenciados Ladybug e Cat Noir marcarão presença no shopping para receber seus novos aliados em um Meet & Greet onde o público poderá interagir e tirar muitas fotos.

“Em 2025 manteremos a nossa missão de sempre levarmos entretenimento de qualidade para os nossos visitantes e para começar o ano não poderia ser diferente. Escolhemos uma atração exclusiva com encontro licenciado com personagens da animação Miraculous para fazer com que as férias sejam especiais e inesquecíveis para as crianças”, explica Fábio Oliveira, superintendente do Grand Plaza.

ServiçoEvento de Férias “Miraculous – As Aventuras de Ladybug” no Grand Plaza

ndereço: Av. Industrial, 600 – centro de Santo André

Data: 06/01 a 31/01

Horário: das 12h às 20h

Local: Praça de Eventos do Boulevard Gastronômico

Valor: gratuito

Faixa etária: Espaço Kids: 4 a 10 anos e Espaço Baby: menores de 3 anos

Capacidade: Espaço Kids: 8 crianças e Espaço Baby: 3 crianças, por turma

Duração: Espaço Kids: 10 minutos e Espaço Baby: 15 minutos, por sessão

Inscrição: mediante cadastro no app do Grand Plaza

*Crianças de 3 anos devem estar acompanhadas por um adulto responsável e crianças de 4 a 10 anos devem ter um adulto responsável presente nas mediações do evento.

*Não haverá tolerância para atrasos. Em caso de não comparecimento, a vaga será cedida a outra criança.

*Todas as atrações são inclusivas para crianças autistas.