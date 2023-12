Grand Plaza tem horário estendido neste fim de ano

O Grand Plaza, empreendimento que oferece a melhor experiência em compras, lazer, entretenimento e gastronomia do ABC, tem horário de funcionamento estendido a partir do próximo dia 15. Pensando na comodidade aos clientes que desejam efetuar suas compras de Natal e precisam de um tempo a mais, o empreendimento passa a operar das 10h às 23h diariamente até o dia 23. Além das lojas e quiosques, os restaurantes da Praça de Alimentação e do Boulevard Gastronômico também têm horário especial para quem deseja realizar as confraternizações de fim de ano ou apreciar um jantar com alta gastronomia.

“O horário de funcionamento do Grand Plaza é focado para aqueles clientes que saem tarde do trabalho ou até mesmo para aqueles que estão atarefados e precisam de mais tempo para comprar seus presentes para o Natal em nossas lojas. Sem contar na possibilidade de celebrar ao lado de familiares e amigos em restaurantes como Outback, Camarada Camarão, Cruzeiro’s Bar, entre outros, com um pouco mais de tempo”, explica Caroline Alves, gerente de Marketing do Grand Plaza.

Na véspera de Natal, 24, o Grande Plaza funciona das 10h às 18h e, no dia 25, a abertura das lojas e da Praça de Alimentação é facultativa, das 12h às 20h. Em 31 de dezembro, o empreendimento abre das 10h às 16h e, para o dia 1°de janeiro, funciona também em ponto facultativo, das 12h às 20h.

E ainda dá tempo de participar da promoção Grand Natau. Até 27 de dezembro, a cada R$500 em compras, o cliente ganha um panettone mousse de chocolate da Kopenhagen (1 por CPF), com a possibilidade de ser premiado com celulares, fones de ouvidos e mochilas da Xiaomi. Ao final da campanha o participante ainda concorre ao sorteio de um BYD Dolpin GS. Para concorrer, basta cadastrar os cupons fiscais no aplicativo do Grand Plaza, retirar o brinde no balcão de trocas, localizado no corredor da Cacau Show e aguardar pelo sorteio, que acontece no dia 4 de janeiro. Para conferir o regulamento completo da promoção Grand Natau, acesse o site.

Horário de funcionamento estendido

Quando: de 15 a 23 de dezembro, das 10h às 23h

Promoção Grand Natau do Grand Plaza

Quando: até 27 de dezembro

Mecânica: a cada R$500 em compras, cadastro de notas pelo aplicativo do Grand Plaza para ganhar um panettone Kopenhagen que pode ser premiado com itens da Xaomi e cliente ainda recebe um número da sorte para sorteio de um carro elétrico BYD Dolpin GS

Balcão de troca: corredor da Cacau Show

Horário de funcionamento: segunda-feira a sábado, das 10h às 22h e, aos domingos e feriados, das 12h às 21h

Regulamento: https://drive.google.com/drive/folders/1EGPLUMDN4YjsIwo4zYTGroEUVj2r76kZ?usp=sharing

Avenida Industrial, 600 – Jardim – Santo André.