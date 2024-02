Grand Plaza Shopping recebe temporada do American Circus

O Grand Plaza Shopping, em Santo André, um dos maiores centros de compra da região, recebe até o dia 03 de março as apresentações do internacional American Circus, com sua imponente e colorida tenda montada no estacionamento do local. Em 90 minutos de apresentações, os espectadores poderão mergulhar em um universo encantado, onde a magia do circo se funde com a modernidade, proporcionando momentos de pura diversão e adrenalina para toda a família.

Centenário, o American Circus levará ao estacionamento do Grand Plaza Shopping apresentações clássicas do circo com performances contemporâneas que cativam todas as idades. O colorido vibrante da tenda, a atmosfera pulsante e a expectativa criam uma sensação de excitação que antecede cada espetáculo.

As sessões serão realizadas às 20h na segunda, terça, quinta e sexta-feira. Aos sábados e domingos, os espetáculos serão apresentados às 16h, 18h e 20h. Os ingressos custam a partir de R$ 40 (durante a semana) e R$ 60 (aos fins de semana). Eles podem ser adquiridos pelo site www.americancircus.com.br ou na bilheteria física.

Essa é mais uma iniciativa do Grand Plaza Shopping que, em seus mais de 26 anos de existência, com o objetivo de proporcionar experiências únicas e momentos especiais para famílias do Grande ABC e região, em um ambiente seguro e confortável. O Grand Plaza é um dos maiores shoppings do país, com uma área de 72 mil metros quadrados e mais de 300 operações, entre lojas, serviços e soluções.

SERVIÇO

TEMPORADA – SANTO ANDRÉ | SP

LOCAL – Estacionamento do GRAND PLAZA SHOPPING

ENDEREÇO: Av. Industrial, 600 – Bairro Jardim, Santo André – SP

TELEFONE: (19) 99331-7887

SESSÕES

SEGUNDA, TERÇA, QUINTA E SEXTA às 20h

SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS às 16h, 18h e 20h

VALORES (SESSÕES DE SEGUNDA À QUINTA)

LATERAL – R$ 40,00 (inteira) | R$ 20,00 (meia)

CENTRAL – R$ 80,00 (inteira) | R$ 40,00 (meia)

CAMAROTE – R$ 100,00 (inteira) | R$ 50,00 (meia)

VALORES (SESSÕES DE SEXTA, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO)

LATERAL – R$ 60,00 (inteira) | R$ 30,00 (meia) | R$ 15,00 (criança)

CENTRAL – R$ 90,00 (inteira) | R$ 45,00 (meia) | R$ 25,00 (criança)

CAMAROTE – R$ 150,00 (inteira) | R$ 75,00 (meia)

CLASSIFICAÇÃO: LIVRE

DURAÇÃO: 90 MINUTOS

CANAL DE VENDAS OFICIAL:

americancircus.com.br – com taxa de serviço (via UHUU)

BILHETERIA FÍSICA – SEM TAXA