Grand Plaza recebe o primeiro Yupie! Park do Grande ABC

Em comemoração ao mês das crianças, o Grand Plaza recebe o Yupie! Park com mais de 13 atrações para que públicos de todas as idades possam aproveitar juntos o parque de diversão. Essa é a primeira unidade do empreendimento no Grande ABC e ficará até o dia 4 de novembro. A chegada da nova opção de lazer é resultado do trabalho que vem sendo realizado pelo shopping para ampliar as opções de entretenimento às famílias da região.

“O Yupie! Park é um fenômeno no Brasil e chega para completar nosso mix de entretenimento e trazer ainda mais alegria e diversão para os moradores do ABC e nossos frequentadores. Tenho certeza que ele proporcionará momentos inesquecíveis para as famílias, principalmente no mês em que é comemorado o Dia das Crianças”, diz Magda Martins, gerente de marketing do Grand Plaza.

Dentre as atrações estão brinquedos que são sucesso de público. Para quem gosta de adrenalina, a diversão fica por conta do Crazy Dance, da torre Free Fall, que já marcou presença no Lollapalooza, da Montanha-Russa com Looping, que já esteve no The Town e, recentemente, no Rock in Rio, e do The King, brinquedo que mistura movimentos pendulares, rotações e loopings simultâneos atingindo até 24 metros de altura e uma força de até 4,5G.

Já para quem gosta de parques, mas quer um passeio mais tranquilo, a Roda-Gigante, com 22 metros de altura, tem encantado milhares de pessoas em eventos no Brasil e no exterior. À noite, ela se transforma em um show deslumbrante de luzes, com iluminação em LED multicor. Além disso, o parque oferece atrações tradicionais como os carrinhos da Auto Pista, os elefantes do Flying Dumbo, e a divertida montanha-russa Brucomela, e o clássico Carrossel. Para as crianças, há ainda a Giostrina, as motos Scooter, entre outros.

Para brincar nas atrações, o visitante deve retirar o seu cartão na bilheteria do parque e carregá-lo com o valor desejado. Cada brinquedo possui o seu valor de utilização, variando de R$10 a R$15 por acesso, de acordo com a atração escolhida e durante as segundas, terças e quintas-feiras, exceto feriados. O parque disponibiliza também o Passaporte no valor promocional de R$80 e que dá direito a se divertir em todas as atrações do parque que puder e quiser, até as 22h do dia da compra.

Serviço:

Yupie! Park no Grand Plaza

Endereço: Grand Plaza Shopping – Av. Industrial, 600 – Centro, Santo André – SP

Local: Estacionamento A, na área externa do shopping

Data: até o dia 04/11

Horário: segundas, terças, quintas e sextas-feiras, das 18h às 22h; sábados, domingos e feriados, das 16h às 22h