Grand Plaza recebe o festival gastronômico Taurus de Assadores e Churrasqueiros BBQ

Nada combina mais com o clima de inverno do que um bom churrasco e uma cerveja da estação. Aos apaixonados por essas iguarias, o Grand Plaza vai receber entre os dias 06 e 09 de julho o Festival Taurus de Assadores e Churrasqueiros BBQ, considerado o principal evento gastronômico de churrasco do estado de São Paulo.

A festa, que acontece no estacionamento do shopping, contará com saborosos pratos assinados por 12 assadores e chefs renomados. Cada um leva para Santo André sua especialidade gastronômica com preparos diferentes de carnes feitas na brasa, parrilla, bafo, fogo de chão ou no pit smoker, o famoso equipamento de defumação.

Além disso, o evento também oferece estações de cervejas artesanais e sobremesas que complementam o festival gastronômico e trazem ainda mais sabor ao passeio. A programação também conta com shows com o melhor do rock, sertanejo e country que prometem deixar a confraternização memorável. Todos são bem-vindos ao evento, inclusive os pets.

“Os moradores e frequentadores de Santo André e da região do Grande ABC que são apaixonados por churrasco, cerveja e música boa têm uma grande oportunidade de vivenciar uma grande experiência em quatro dias inesquecíveis do festival que, além de uma gastronomia diferenciada, vai proporcionar um ambiente agradável e muito saboroso para toda a família”, diz Magda Martins, gerente de marketing do Grand Plaza.

Programação musical

Sábado (06/07)

14h- Olho de Lobo

18h- Banda Crazy – AeroSmith Cover

Domingo (07/07)

13h- Jonas Muniz ( Modão Sertanejo )

16h- Urbanos ( Especial Barão Vermelho e Legião Urbana )

19h – Hey Go – Bon Jovi Cover

Segunda (08/07)

14h – Banda Projeto Acústico

18h – Reprise Inédita

Terça (08/07)

13h- Evelyn Cambui

16h- Black Fevers

19h – Classical Queen

Serviço

Festival Taurus de Assadores e Churrasqueiros BBQ no Grand Plaza

Data: 06 a 09 de julho

Horário: das 11h às 22h

Endereço: Av. Industrial, 600

Entrada: gratuita

Quando: 06 a 09 de junho, das 11h às 22h.