Grand Plaza recebe a primeira unidade da Azul Viagens em Santo André

O Grand Plaza, principal centro de experiência em compras, entretenimento, lazer e gastronomia do ABC, inaugura a primeira unidade de 2024 da Azul Viagens. Além dos pacotes de viagens com preços já bastante atrativos, a loja desembarca no empreendimento com desconto exclusivo de 15% até 26 de janeiro. A novidade é inédita em Santo André, que passa a ter a operadora de turismo da Azul, maior companhia aérea em número de voos e destinos atendidos no Brasil.

“O compromisso do Grand Plaza em promover as melhores experiências para o público do ABC vai além das nossas paredes. Com a Azul Viagens, oferecemos uma nova opção de baixo custo e alta qualidade de serviços para nossos clientes realizarem suas viagens”, diz Magda Martins, gerente de Marketing do Grand Plaza.

A experiência do público começa logo na visita à loja, com um layout moderno e uma equipe especializada que ajuda os clientes a encontrarem o destino certo para curtir as férias e em feriados ou celebrar datas especiais. Santo André fica a menos de uma hora de distância dos aeroportos de Congonhas e Guarulhos, dois dos principais hubs da companhia para voos domésticos e internacionais. Com forte presença no Brasil, a operadora oferece enorme variedade de roteiros turísticos, com mais de 150 opções de destinos nacionais e internacionais, e é também parceira seleta dos parques da Disney, Universal e Seaworld, o que possibilita oferecer preços mais acessíveis em pacotes completos, que incluem também hospedagem, ingressos e alimentação.

A Azul Viagens localiza-se no corredor da Besni e funciona no mesmo horário do Grand Plaza: de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h.