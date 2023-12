Grand Plaza promove Cantata de Natal neste sábado

O Grand Plaza, empreendimento que oferece a melhor experiência em compras, lazer, entretenimento e gastronomia do ABC recebe o coral da Sociedade Ítalo-Brasileira de Santo André para uma Cantata de Natal. A apresentação gratuita acontece neste sábado, 16, às 15h30, no piso superior da Praça de Alimentação. Entre as canções que prometem encantar o público estão Jingle Bells e Tu Scendi Dalle Stelle, uma das mais tradicionais músicas natalinas italianas.

“O Grand Plaza traz a apresentação especial do coral com canções que remetem memórias afetivas, proporcionando momentos emocionantes para toda família neste fim de ano. Convidamos nossos clientes para aproveitar mais essa atração que preparamos e entrar nesse clima mágico de Natal”, convida Caroline Alves, gerente de Marketing do Grand Plaza.

Além do coral, os visitantes do Grand Plaza ainda conferem a programação especial de fim de ano como a decoração da Disney | Pixar e encontros com Papai Noel, que acontecem diariamente no Boulevard Gastronômico. Todas as atrações são gratuitas e, para participar, basta o cliente entrar na fila virtual no aplicativo do empreendimento. O Grand Plaza funciona todos os dias em horário especial estendido, das 10h às 23h até o dia 23 de dezembro.

Apresentação de Natal do coral da Sociedade Ítalo-Brasileira no Grand Plaza

Quando: 16 de dezembro, às 15h30

Onde: piso superior da Praça de Alimentação