Grand Plaza oferece espaço exclusivo para pessoas com TEA

Reforçando o compromisso com a sociedade do ABC, o Grand Plaza abre o Espaço TEAmigo, ambiente exclusivo para pessoas com Transtorno do Espectro Autista terem a oportunidade de descansar, ter momentos de lazer e calmaria enquanto usufruem do passeio no empreendimento, que pode ser superestimulado com barulho ou luminosidade. Em parceria com a Ri Happy e Grow, o local também possui brinquedos educativos para acolher, distrair e trazer segurança ao público.

“Criamos o Espaço TEAmigo totalmente gratuito no Grand Plaza para ser um ambiente de calmaria e acolhimento, destinado a ajudar durante momentos de crise ou que a criança prefere recorrer à diversão com jogos e brinquedos. Estamos orgulhosos do retorno que temos recebido e ficamos contentes em realizar mais uma ação que favorece a acessibilidade e inclusão de nosso empreendimento”, afirma Caroline Alves, gerente de Marketing do Grand Plaza.

Localizado no corredor da Daiso, o Espaço TEAmigo tem decoração lúdica, com iluminação menos intensa, cores amenas e detalhes que remetem ao refúgio calmo e tranquilo, além de pufes, mesas e cadeiras para descanso das crianças e familiares. Durante o funcionamento também há promotoria especializada que presta auxílio aos responsáveis, quando necessário.

O Grand Plaza promove outras ações permanentes voltadas às pessoas com transtorno do espectro autista, como abafadores de ruídos para serem utilizados em casos de hipersensibilidade e que podem ser retirados gratuitamente no Espaço Família e vaga de estacionamento exclusiva. O Espaço TEA funciona até o fim deste ano no empreendimento de segunda-feira a sábado das 13h às 21h e, aos domingos e feriados das 12h às 20h.