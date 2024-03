Grand Plaza inaugura loja colaborativa e promove exposição para empreendedoras

Em alusão ao Dia Internacional das Mulheres, o Grand Plaza inaugura, no dia 8 de março, sua primeira loja colaborativa ocupada por 13 artesãs do programa “Junto&Misturado“, desenvolvido pelo Instituto Syn em parceria com o Sebrae e o Instituto Ecoar. A iniciativa socioeconômica visa valorizar as mulheres empreendedoras e oferece oportunidades para que elas possam expor e vender seus produtos no espaço gratuito cedido pelo shopping. O empreendimento também fará uma exposição, com totens fotográficos, entre os dias 8 e 31 de março, apresentando as histórias de três mulheres artesãs que alavancaram seus negócios por meio do programa.

“Além de contribuir com empreendedoras que visam evoluir seus negócios, o projeto será um grande pilar para que as mulheres ganhem voz e tenham de fato uma oportunidade de inclusão no mercado empreendedor”, explica Magda Martins, gerente de marketing do Shopping Grand Plaza.

O programa tem como objetivo inserir mulheres no mercado empreendedor para que tenham seus trabalhos expostos de maneira visível, por isso, segue a missão de capacitar, apoiar e profissionalizar pequenas empreendedoras para que possam traçar um plano de crescimento com apoio e mentorias das instituições em um ciclo de seis meses de duração. Ao serem inseridas no plano de sócio empreendedorismo feminino, a maioria dos casos é bem-sucedido e as participantes conseguem abrir a própria loja para comercializar seus produtos e expandir seus negócios.

“Queremos que essas mulheres consigam se desenvolver e construir seu próprio caminho. Após o período de mentorias e capacitação, a empreendedora dá lugar a outra pessoa que esteja interessada na capacitação”, afirma a especialista em responsabilidade social do Instituto SYN, Grasiela Caldeira.

O Grand organizou uma roda de conversa com três empreendedoras que já participaram do projeto e que estão na exposição de fotografia do espaço, ao lado da professora Miriam Dualibi, presidente do Instituto Ecoar, Rosiane Moreira, facilitadora do Sebrae e Grasiela Caldeira, gestora do Instituto Syn, mediada pela jornalista Juliana Bontorim, para inspirar e incentivar outras mulheres a buscarem o caminho do empreendedorismo. Durante esta semana, o Grand apresentará uma série de pílulas de conteúdo sobre a conversa nas redes sociais. O material será exibido na íntegra no canal do youtube na próxima sexta (8).