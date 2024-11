Grand Plaza estreia decoração de Natal com atrações interativas para crianças e pets

O Natal se aproxima trazendo toda a magia para o Grand Plaza. No dia 10 de novembro, além do espetáculo musical para anunciar a chegada do Papai Noel, o shopping inaugura a sua decoração com o tema “Jardim do Noel”, uma combinação de flores e adereços tradicionais temáticos que dão origem a um jardim exclusivo, com a proposta de oferecer atrações interativas aos visitantes.

Toda a decoração da área interna do shopping conta com cenografias espalhadas pelo empreendimento, incluindo o trono do Papai Noel onde o bom velhinho vai receber o público para lindas fotos e a árvore master de Natal de 7 metros, localizada no deck do Boulevard Gastronômico, além de divertidos espaços instagramáveis e opções gratuitas de lazer para todos os visitantes curtirem cada espaço.

A principal atração, fica localizada na praça de eventos onde as crianças podem se divertir em um espaço inclusivo com escorregador temático, jogo da memória e balanços, sendo, um deles voltado para cadeirantes, e um trenzinho, para os pequenos sentirem ainda mais o espírito natalino. Os pets também são bem-vindos para aproveitarem o trono pet e posarem para lindas fotos.

Já a área externa e fachada do empreendimento contam com um show de luzes que, à noite, encantam o público. Quem quiser conferir todas as atrações e a decoração do shopping que ficam disponíveis gratuitamente até o dia 24 de dezembro, deve acessar o app do Grand Plaza e conferir as datas e horários disponíveis.

“O Natal simboliza alegria, esperança e magia, por isso, preparamos atrações inesquecíveis para levar para cada um o espírito natalino e fazer com que essa época do ano seja ainda mais especial para todos que frequentam o empreendimento”, diz Magda Martins, gerente de Marketing do Grand Plaza.

Serviço

Trono do Noel

Endereço: Av. Industrial, 600 – centro de Santo André

Local: Em frente a Rihappy

Data: De 10/11 à 24/12

Valor: gratuito

Horários de atendimento: Seg. a Sáb.: 12h às 21h e Dom. e Feriado: 13h às 20h. No dia 24/12 o atendimento será das 10h às 16h

Horário de pausa: 16h às 17h

-Será necessário fazer um cadastro no app do shopping e acessar a fila virtual para tirar foto com o Papai Noel.No dia 10/11 abriremos exceção, com acesso livre, sem a necessidade da fila virtual.

-Será necessário fazer um cadastro no app do shopping e acessar a fila virtual para o trenzinho.

-A decoração ficará aberta ao público durante todo o horário de funcionamento do shopping, exceto no dia 24 de dezembro, que funcionará das 10h às 16h.