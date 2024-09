Grand Plaza distribui vasos de plantas em comemoração ao Dia da Árvore

Para comemorar o Dia da Árvore, o Grand Plaza vai presentear seu público com um presente muito especial. Em parceria com a Nova Era, prestadora de serviço da área de jardinagem do empreendimento, no dia 21 de setembro, quem passar pelo shopping, poderá ganhar um vaso de planta preparado especialmente para os clientes que querem dar ainda mais vida para seu lar.

O evento conta com promotores que estarão à espera de um novo dono para as 500 unidades de plantinhas disponibilizadas pela Nova Era. Dentre as espécies que serão distribuídas, será possível encontrar plantas como, Angico Branco, Pata de Vaca, Ipê Amarelo e Roxo, Guapuruvu, Chuva de Ouro, Canela Amarela, Manacá da Serra e Jequitibá Branco ou Rosa.

Segundo Magda Martins, gerente de marketing do Grand Plaza, o objetivo da ação é promover a conscientização ambiental e fortalecer o engajamento do público com uma atitude sustentável. “Além de celebrar a beleza e a importância das árvores, a ação busca conscientizar a todos sobre a preservação do meio ambiente. Cada plantinha adotada representa um passo importante na construção de um futuro mais verde, por isso, neste Dia da Árvore, convidamos todos a refletirem sobre a importância de cuidar da natureza e de como pequenas ações podem fazer uma grande diferença para o planeta”, diz.

Serviço

Dia da Árvore no Grand Plaza

Endereço: Av. Industrial, 600 – centro de Santo André

Local: Boulevard Gastronômico do Grand Plaza

Horário: 12h às 20h