Grand Plaza conquista 9 troféus no Prêmio ABC 2024

Na noite da última terça-feira, (3), o Grand Plaza foi um dos empreendimentos mais premiados durante a cerimônia da 12ª edição do Prêmio ABC, a principal premiação que acontece na região do Grande ABC. No evento, o shopping conquistou 9 troféus sendo 1 de ouro, 3 de prata e 5 de bronze.

Para a premiação, o Grand Plaza foi escolhido nas categorias Melhor Ação ESG, Melhor Estratégia em Eventos B2C, Melhor Projeto Especial, Melhor Estratégia De Campanha Promocional, Melhor Estratégia de Lançamento de Produto ou Serviço, Melhor Ação/Campanha Com Influenciadores, Melhor Campanha de Endomarketing e/ou Comunicação Interna, Melhor Estratégia de Presença Digital e Melhor Estratégia em Eventos B2B,, com os cases Chegada Inclusiva do Noel, Arraiá Di Amô, 26 Primaveras, Amor que eu Expresso, APP Grand Plaza, Jorge The Bulldog – Grand Natau, Welcome Chef, Bolofofos e Convenção de Natal para os Lojistas com Erik Penna.

“Este ano o Grand Plaza celebrou 27 anos de existência e traçou uma trajetória histórica ainda mais consolidada entre as ações que o time que atua com as ações que acontecem no shopping trouxe para o público interno e externo. Somos hoje o principal centro de compras, entretenimento, serviços e lazer de Santo André e estamos muito contentes em sermos reconhecidos pela dedicação de todo o time para proporcionar cada vez mais experiências, principalmente aos moradores da região”, diz Magda Martins, gerente de Marketing do Grand Plaza.

O Prêmio ABC é uma iniciativa da ABCCOM, uma comunidade de marketing e comunicação, que reúne todos os players da cadeia produtiva do marketing com foco especial na região do ABC Paulista. Esta edição da premiação reuniu mais de 200 jurados, quase 500 cases inscritos, além de movimentar a economia local em mais 1,5 milhões de reais.