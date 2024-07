Grand Plaza comemora 27 anos com evento de corrida e caminhada

Para comemorar seu aniversário de 27 anos, o Grand Plaza promove no dia 22 de setembro o Grand Plaza Run, percurso de corrida de 5 e 10 quilômetros e caminhada de 5 quilômetros para pessoas acima de 18 anos que apreciam a modalidade e querem festejar junto ao shopping, mais um ano de operação.

O evento, que espera receber cerca de dois mil corredores, será organizado pela Xtry Marketing Esportivo e conta com apoio da Prefeitura de Santo André. A largada será dividida por modalidade com início agendado para às 07h no estacionamento do shopping. Quem quiser garantir a participação, pode aproveitar a venda do primeiro lote que ficará disponível até o dia 26 de julho.

Já para quem ainda está decidindo se vai participar da corrida, consegue garantir os ingressos no segundo ou terceiro lotes que vão até 26 de agosto e 14 de setembro. Os ingressos vêm acompanhados dos kits contendo camiseta, chip, números de peito e mochila, todos alusivos ao evento e devem ser retirados no dia 21 de setembro de 12h às 20h no Grand Plaza.

“O mês de setembro é um marco na história do Grand Plaza, pois representa a data de inauguração do shopping que esse ano completa 27 anos fazendo parte do dia a dia dos moradores e frequentadores do Grande ABC. Para comemorar essa data tão importante para nós, vamos proporcionar aos nossos visitantes um evento especial para que todos possam interagir e sentir um pouco dessa energia que existe aqui”, diz Magda Martins, gerente de marketing do Grand Plaza.

Serviço:

Grand Plaza Run 5km e 10km

Endereço: Av. Industrial, 600 – centro de Santo André

Local: Estacionamento do shopping

Data: 22 de setembro de 2024

Horário da largada: 7h

Capacidade: 2.000 pessoas

Faixa etária: Acima de 18 anos

Entrada: R$ 76,00 (primeiro lote)

Link para mais informações