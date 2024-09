Grand Plaza celebra Dia Nacional do Idoso com atividades do projeto Movimento Vivo

Já conhecido por ser o shopping da família do Grande ABC, o Grand Plaza oferece semanalmente atividades focadas na saúde e no bem-estar do público da terceira idade. Nomeado como Movimento Vivo, o projeto que conta com professores especializados, vai promover uma ação em comemoração ao Dia Nacional do Idoso, celebrado no dia 01 de outubro.

A ação, que acontece na praça de alimentação do shopping, com apresentação de coreografias de danças e alongamentos que começam às 12h, busca homenagear e conscientizar o público sobre a importância de cuidar da saúde física e mental na terceira idade.

“O Movimento Vivo tem sido um pilar essencial para o Grand Plaza e desde a sua criação, tem se mostrado um projeto de extrema relevância para a comunidade local, pois além da integração, proporciona qualidade de vida aos participantes. Temos como objetivo engajar o público participante, além de atrair novos interessados que buscam cuidados com a saúde e o bem-estar”, diz Magda Martins, gerente de marketing do Grand Plaza.

O Movimento Vivo já existe há 10 anos no shopping e é conhecido pelos moradores do Grande ABC por oferecer aulas de alongamento, condicionamento físico e danças culturais, ministradas pelos professores Marilin Aparecida e Ricardo Barcelos, o projeto fortalece o compromisso do shopping com a responsabilidade social, especialmente com o público idoso. Quem se interessar em fazer parte do projeto, basta procurar a administração do shopping.

Serviço:

Dia Nacional do Idoso com atividades do Movimento Vivo

Data 01 de outubro

Horário: das 12h às 13h, na praça de alimentação

Endereço: Grand Plaza Shopping – Av. Industrial, 600 – Centro, Santo André – SP

Apresentação: gratuita