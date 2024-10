Grand Plaza anuncia a chegada do Papai Noel ao shopping

O clima de Natal invade o Grand Plaza com muitas surpresas para o público. No dia 10 de novembro, às 11h, o Papai Noel chega ao shopping em uma apresentação imperdível que acontece na praça de Alimentação com muita música e encanto para que todos possam dar boas-vindas ao bom velhinho.

O espetáculo começa com a performance de uma cantora que estará acompanhada por um coral composto por seis integrantes e oito personagens que vão animar os visitantes em um número de dança exclusivo. Ao final, Papai Noel e sua turma serão anunciados com uma linda chuva de balões para uma recepção calorosa.

A apresentação seguirá com o cortejo pelo shopping com paradas especiais nos principais pontos de decoração do shopping e após esse encontro mágico, o bom velhinho convida todo o público para acompanhá-lo até o seu trono em uma linda parada natalina com direito a sessões de fotos com todos que estiverem presentes.

“A chegada do Papai Noel é a data mais esperada do ano e pensamos em cada detalhe com carinho para este momento. Desejamos levar para cada um o espírito natalino e fazer com que essa época do ano seja ainda mais especial para todos que frequentam o empreendimento, por isso, esperamos que o espetáculo seja inesquecível e que proporcione as melhores experiências para as famílias”, diz Magda Martins, gerente de Marketing do Grand Plaza.

Conhecido como Parada de Natal, o espetáculo é assinado pela Despertar Produções e é campeão em engajamento e encantamento, onde Papai Noel e os personagens com toda sua magia fazem os olhos de crianças e adultos brilhar, permitindo ao público sentir e apreciar cada momento único deste dia especial.

Serviço

Espetáculo de Natal no Grand Plaza

Endereço: Av. Industrial, 600 – centro de Santo André

Local: praça de Alimentação

Data: 10/11

Horário: 11h

Valor: gratuito

*Neste dia o Papai Noel atenderá as famílias das 12h às 20h, por ordem de chegada e fila no local.Horário de pausa: 16h às 17h.

Trono do Noel

Endereço: Av. Industrial, 600 – centro de Santo André

Local: Em frente a Rihappy

Data: De 10/11 a 24/12

Horários de atendimento: Seg. a Sáb.: 12h às 21h e Dom. e Feriado: 13h às 20h. No dia 24/12 o atendimento será das 10h às 16h.

Horário de pausa: 16h às 17h.

*Será necessário fazer um cadastro no app do shopping e acessar a fila virtual para tirar foto com o Papai Noel. No dia 10/11 abriremos exceção, com acesso livre, sem a necessidade da fila virtual.