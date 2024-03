Grand Aventura de Páscoa é atração de Páscoa no Grand Plaza

Para tornar a Páscoa ainda mais doce e especial, o Grand Plaza, empreendimento que oferece a melhor experiência em compras, lazer, entretenimento e gastronomia ao público do ABC, traz para crianças de 3 a 12 anos a Grand Aventura de Páscoa com circuito temático e lúdico ao lado do personagem mais aguardado pelos pequenos, o Coelhinho da Páscoa.

A atração inédita acontece nos dias 23, 24, 29 e 30 de março e contará com a busca aos chocolates com um mapa e diversas pistas que estarão espalhadas por algumas lojas do empreendimento. Além de proporcionar uma surpresa agradável e cheia de sabor com prêmios em chocolate, o trajeto tem tempo livre, com vagas gratuitas e limitadas. O objetivo é proporcionar um momento de descontração e aventura às crianças que esperam por esse momento.

“O sonho de grande parte das crianças nessa época do ano é conhecer o coelho da Páscoa e saborear deliciosos chocolates, por isso, pensando nas famílias, principalmente nas que residem na região onde fica nosso empreendimento, vamos proporcionar um momento mais doce e que que vai além da comemoração tradicional da data e trazer para esse público a melhor integração para uma Páscoa recheada de experiências e O grande prêmio ao final da jornada com muito chocolate”, explica Magda Martins, gerente de Marketing do Grand Plaza.

O horário de funcionamento é de sexta a domingo, das 14h às 20h e para brincar na Grand Aventura de Páscoa, basta baixar o app do Grand Plaza e se inscrever, além disso, é necessário que as crianças estejam acompanhadas dos responsáveis durante a atividade.

Serviço

Grand Aventura de Páscoa

Local: Shopping Grand Plaza (Av. Industrial, 600)

Data: 23 e 24, e 29 e 30/03

Horário: 14h às 20h (ou enquanto houver horário, ingressos limitados)

Classificação: Entre 03 e 12 anos com sessões acessíveis para crianças PCD’s

Inscrições: Pelo app do Grand Plaza na aba Eventos