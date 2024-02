Grammy dá primeiro troféu da carreira de Miley Cyrus

Acontece na noite deste domingo a 66ª edição do Grammy, maior premiação da indústria musical. A cerimônia ocorreu em Los Angeles, com a presença de vários cantores e bandas populares.

O prêmio deste ano tem entre os seus principais indicados as artistas SZA, Taylor Swift, Miley Cyrus, Lana Del Rey e Olivia Rodrigo. Entre as apresentações confirmadas estão a de Cyrus, que deve cantar o megahit “Flowers”, e de Billie Eilish, queridinha da premiação que concorre a seis estatuetas, cinco delas pela canção “What Was I Made For”, do filme “Barbie”.

Confira, abaixo, a lista dos principais vencedores.



Álbum do ano