Grammy 2024 atrai 17 milhões de espectadores, melhora 34% e é o mais visto desde 2020

A 66ª edição anual do Grammy Awards, neste domingo, atraiu uma média de 16,9 milhões de espectadores, marcando um aumento de 34% em relação à apresentação do ano passado. A premiação que corou Taylor Swift com o álbum do ano por “Midnights” foi a mais vista desde a edição de 2020, quando atraiu 18,7 milhões de pessoas.

O pior registro histórico é do Grammy 2021, quando apenas 8,8 milhões de espectadores se dedicaram ao evento. No ano seguinte, a cifra chegou a 8,93 milhões e, em 2023, a pouco mais de 12 milhões.

Os dados computam a medição de visualizações lineares da Nielsen na CBS e dos próprios dados da Paramount Global sobre transmissões no Paramount+, onde a premiação é exibida nos Estados Unidos, ou via streaming no site e aplicativo da CBS. No Brasil, a premiação foi transmitida pela TNT e pelo streaming HBO Max.

O Paramount+ registrou sua maior audiência em um Grammy, com 173% mais transmissões em relação ao ano passado. O momento que reuniu mais espectadores, somando 18,3 milhões, foi a apresentação do segmento In Memoriam, que teve Stevie Wonder, Annie Lennox, Jon Batiste e Fantasia Barrino no comando da música.