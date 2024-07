Grag Queen vive encontro inesquecível com RuPaul em Los Angeles

Grag Queen viveu um momento especial neste fim de semana. Durante a Drag Con, o maior encontro de drag queens e fãs da cultura drag em todo o mundo, realizado em Los Angeles (EUA), a multiartista conheceu um de seus grandes ídolos, RuPaul – conhecido como “Mãe das Drags”. Os dois artistas conversaram e registraram a ocasião em uma foto juntos.

“Eu cheguei bem fãzoca, me apresentando. E ela disse: ‘Sim, você é do Drag Race Brasil, eu conheço você. Me respeite’ (risos). Depois eu disse pra ela, em inglês, que o Brasil a ama. E ela disse que ama o Brasil de volta”, contou a brasileira sobre o momento. Tendo o americano como sua primeira inspiração para ser drag, Grag venceu em 2021 a primeira temporada do “Queen of the Universe”, reality global em que competiu com nomes de diversos países, como Estados Unidos, Alemanha e China.

Em 2023, a artista apresentou a primeira temporada do “Drag Race Brasil”, versão nacional do “RuPaul’s Drag Race”, o reality de drag queens mais famoso do mundo. Grag segue reforçando sua posição como uma das principais figuras da cultura drag no Brasil, com sua versatilidade em uma carreira musical que atrai um público cada vez mais fiel.