Grag Queen se prepara para a segunda temporada de Drag Race Brasil

Grag Queen participou na última semana do programa “SuperPoc”, apresentado por Samira Close e transmitido pela DiaTV, e falou sobre o “Drag Race Brasil”. Após comemorar o sucesso do programa, que apresentou em 2023 e que teve como vencedora a drag queen carioca Organzza, Grag falou sobre a segunda temporada. “Logo mais teremos notícias da cúpula, mas pode ter certeza de que a segunda temporada já está a caminho”, declarou Grag.

Em 2021, Grag venceu a primeira temporada do Queen of the Universe, reality global em que competiu com nomes de diversos países. A nova temporada do “Drag Race Brasil” será transmitida no streaming WOW Presents Plus. Artista completa, Grag Queen soma mais de 2 milhões de seguidores no TikTok, com dois EPs na discografia e tendo se apresentado em alguns dos maiores festivais de música do país, como o Rock in Rio e o The Town. Atualmente, em uma carreira brilhante e de forte ascensão no cenário nacional, a gaúcha prepara seu álbum de estreia.