Grag Queen percorre o país com a série ‘Grag Hearts Drag’

A Grag Queen não para! Após a coroação da queen da primeira temporada de ‘Drag Race Brasil’, Grag se jogou em seu próprio reality show e tem viajado por todo o país se aprofundando na cultura da comunidade drag de cada região do Brasil. Disponível no WOW Presents Plus, a série ’Grag Hearts Drag’ já é um verdadeiro sucesso mundial!

Isso mesmo, MUNDIAL! ‘Grag Hearts Drag’ é o primeiro trabalho da produtora norte-americana a ser realizado em outra língua e não em inglês. Além disso, a divulgação do reality show foi feita mundialmente.

’Grag Hearts Drag’, como a própria apresentadora diz, é uma celebração de tudo que envolve o “ser drag” no Brasil. Na primeira temporada da atração, Grag passa por Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo para encontrar as icônicas queens da season 1 de ‘Drag Race Brasil’ e visita o local em que cada uma delas vive. Juntas, elas conhecem bares, cozinham, conversam sobre a origem de cada uma das drags e muito mais.

O reality show está disponível no WOW Presents Plus e, a cada quarta-feira, é disponibilizado um novo episódio.

Além do sucesso de seu novo programa, Grag Queen ainda foi destaque na famosa Comic Com Experience 2023, popularmente conhecida como CCXP, que aconteceu neste sábado, 2 de dezembro.

A convite do Paramount+ Brasil, a apresentadora foi destaque no palco Thunder do evento para prestigiar a arte drag e, claro, o reality show ‘Drag Race Brasil’. Ao lado da multiartista, as queens da primeira temporada também marcaram presença no maior festival de cultura pop do mundo.

Atualmente, Grag Queen conta mais de 2 milhões de seguidores no Tiktok, além de 578 mil no Instagram e 133 mil inscritos em seu canal no Youtube. No Spotify, multiartista soma mais de 137 mil ouvintes mensais.