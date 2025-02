Gracyanne Barbosa orienta Vitória Strada a não comentar sobre beijo no BBB 25

Na tarde desta quinta-feira, 20 de abril, Gracyanne Barbosa fez um alerta à atriz Vitória Strada durante uma conversa a respeito de um beijo que ocorreu na festa da madrugada anterior no Big Brother Brasil 25. A musa fitness solicitou à colega de confinamento que mantivesse em sigilo a informação sobre o envolvimento entre Aline e Thamiris.

Gracyanne expressou preocupação ao afirmar: “Não comenta do beijo com ninguém, porque eu acho que a Mona não gostou”. Vitória, surpresa com a revelação, questionou: “Do beijo?”. Em resposta, Gracyanne explicou que Thamiris estava refletindo sobre o ocorrido e ponderando se deveria abordar Aline sobre o beijo, especialmente considerando que Diogo, seu atual parceiro dentro da casa, ainda não tinha conhecimento do que havia acontecido.

Vitória garantiu à musa fitness que não pretendia discutir o assunto com outros participantes: “Ah, não, mas eu já não ia comentar com ninguém. Não vou comentar, não”.

Após a festa, Gracyanne também informou a Thamiris sobre o beijo trocado entre ela e Aline. Contudo, ambas as participantes parecem ter lapsos de memória sobre o momento, e até o presente momento, a produção do programa ainda não divulgou imagens que comprovem o evento.

Vinícius, outro participante do programa, corroborou a versão de Gracyanne ao confirmar que realmente houve um beijo entre Aline e Thamiris e revelou que a policial militar estava ansiosa para esse momento durante a festa. Vale ressaltar que Diogo Almeida, com quem Aline tem um romance há algumas semanas dentro da casa, permanece alheio aos detalhes dessa situação.